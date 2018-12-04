В дом участника АТО бросили коктейль Молотова
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. В дом участника АТО в Кировоградской области бросили бутылку с горящей веществом, в результате чего пострадали женщина с малолетним ребенком. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Кировоградской области, передает УНН.
"Полицейские установили, что неизвестный, разбив окно, бросила бутылку с горящим веществом в комнату дома, что повлекло пожар. В результате 26-летняя женщина вместе со своим малолетним ребенком получили ожоги различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили причастность к поджогу односельчанина потерпевших, с которыми у них были неприязненные отношения.
"Сейчас лицо задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщил начальник Александровского отделения полиции Александр Громко.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
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Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, в результате инцидента пострадали родные участника АТО Николая Пивторака.
Напомним, бывший глава организации "Восточный корпус" Игорь Пушкарев, соратник бывшего главы организации Олега Ширяева, заявил о поджоге своего дома в Харькове. Полиция квалифицировала этот инцидент как хулиганство.