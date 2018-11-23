Поліція розслідує напад на будинок соратника Ширяєва як хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні вночі група невідомих кинула у приватний будинок у Харкові пляшки із запалювальною сумішшю, що пошкодило фасад будівлі. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
"За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. На даний час співробітники поліції встановлюють обставини пригоди та осіб, причетних до скоєння злочину. Слідчі дії тривають", – йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що сьогодні, 23 листопада, вночі, о 2:30 невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю у приватний будинок. Внаслідок цього пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих через це немає.
"Поліцейські вилучили 5 скляних пляшок зі слідами кіптяви і маслянистої рідини та 3 скляних банки із залишками рідини. Речові докази направлені на експертне дослідження", – уточнили у ГУНП.
Нагадаємо, колишній голова організації "Східний корпус" Ігор Пушкарьов, соратник колишнього голови організації Олега Ширяєва, заявив про підпал свого будинку у Харкові.