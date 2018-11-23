Поліція розслідує напад на будинок соратника Ширяєва як хуліганство

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні вночі група невідомих кинула у приватний будинок у Харкові пляшки із запалювальною сумішшю, що пошкодило фасад будівлі. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.