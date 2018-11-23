Полиция расследует нападение на дом соратника Ширяева как хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня ночью группа неизвестных бросила в частный дом в Харькове бутылки с зажигательной смесью, что повредило фасад здания. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. Следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что сегодня, 23 ноября, ночью, в 2:30 неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в частный дом. В результате поврежден фасад здания. Пострадавших из-за этого нет.
"Полицейские изъяли 5 стеклянных бутылок со следами копоти и маслянистой жидкости и 3 стеклянных банки с остатками жидкости. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование", – уточнили в ГУНП.
Напомним, бывший глава организации "Восточный корпус" Игорь Пушкарев, соратник бывшего главы организации Олега Ширяева, заявил о поджоге своего дома в Харькове.