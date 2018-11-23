Соратник Ширяєва заявив про підпал свого будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній голова організації "Східний корпус" Ігор Пушкарьов, соратник колишнього голови організації Олега Ширяєва, заявив про підпал свого будинку у Харкові. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні вночі підпалили мій будинок... Підпалили ті, хто погрожував мені та моїй родині останні місяці. Це зробили ті, кого я колись вчив. Кого вважав побратимами", – повідомив він.
Пушкарьов також опублікував відео з камер спостереження. На відеозаписах видно, як невідомі, перебуваючи за парканом, кинули на подвір'я будинку пляшки із запальною сумішшю.
Нагадаємо, 14 вересня суд взяв під варту колишнього керівника "Східного корпусу" Олега Ширяєва за підозрою в участі у масових сутичках на елеваторі у селищі Занки Харківської області.