Соратник Ширяева заявил о поджоге своего дома
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший глава организации "Восточный корпус" Игорь Пушкарев, соратник бывшего главы организации Олега Ширяева, заявил о поджоге своего дома в Харькове. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня ночью подожгли мой дом... Подожгли те, кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал собратьями", – сообщил он.
Пушкарев также опубликовал видео с камер наблюдения. На видеозаписях видно, как неизвестные, находясь за забором, бросили во двор дома бутылки с зажигательной смесью.
Напомним, 14 сентября суд взял под стражу бывшего руководителя "Восточного корпуса" Олега Ширяева по подозрению в участии в массовых стычках на элеваторе в поселке Занки Харьковской области.