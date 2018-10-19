Бійка на елеваторі: одному з підозрюваних призначили заставу

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Харківський апеляційний суд розглянув апеляції щодо взяття під варту ще п'ятьох підозрюваних в участі в конфлікті навколо комплексу "Зерновий елеватор". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.