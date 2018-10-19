Бійка на елеваторі: одному з підозрюваних призначили заставу

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Харківський апеляційний суд розглянув апеляції щодо взяття під варту ще п'ятьох підозрюваних в участі в конфлікті навколо комплексу "Зерновий елеватор". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.

Так, вчора, 18 жовтня, суд продовжив розгляд апеляцій захисників ще п’яти з 23 підозрюваних, подані на ухвалу Київського райсуду Харкова щодо взяття їх під варту.

"Колегією суддів Харківського апеляційного суду у відношенні чотирьох учасників конфлікту прийняті рішення про залишення апеляційних скарг захисників без задоволення, а постанов слідчих суддів Київського районного суду міста Харкова про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без змін", – йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що стосовно ще одного підозрюваного апеляційна скарга захисника була задоволена частково.

"Ухвала слідчого судді скасована в частині невизначення розміру застави. Визначено розмір застави – 105 000,00 грн", – повідомили в суді

Розгляд апеляцій стосовно ще двох з 23 підозрюваних продовжать 22 жовтня.

Нагадаємо, 11 вересня у селищі Занки Харківської області стався конфлікт зі стріляниною на місцевому елеваторі. У ній взяли участь кілька десятків людей. Внаслідок сутичок постраждали семеро осіб.

Суд взяв під варту 22 підозрюваних в участі в сутичках, а також колишнього керівника "Східного корпусу" Олега Ширяєва. Наразі Харківський апеляційний суд розглядає апеляції на відповідні ухвали.

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