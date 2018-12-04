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У будинок учасника АТО кинули коктейль Молотова

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. В будинок учасника АТО у Кіровоградській області кинули пляшку з палаючою речовиною, внаслідок чого постраждали жінка з малолітньою дитиною. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Кіровоградській області, передає УНН.

У будинок учасника АТО кинули коктейль Молотова

"Поліцейські встановили, що невідома особа, розбивши вікно, кинула пляшку з палаючою речовиною в кімнату будинку, що спричинило пожежу. У результаті 26-річна жінка разом зі своєю малолітньою дитиною отримали опіки різного ступеня тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили причетність до підпалу односельця потерпілих, із якими у них були неприязні відносини.

"Наразі особу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, триває. Зловмиснику оголосили про підозру у вчинені злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – повідомив начальник Олександрівського відділення поліції Олександр Громко.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, внаслідок інциденту постраждали рідні учасника АТО Миколи Півторака.

Нагадаємо, колишній голова організації "Східний корпус" Ігор Пушкарьов, соратник колишнього голови організації Олега Ширяєва, заявив про підпал свого будинку у Харкові. Поліція кваліфікувала цей інцидент як хуліганство.

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