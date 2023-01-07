В Буче открыли "юрту несокрушимости": помогло посольство Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Буче, что под Киевом, открыли "юрту несокрушимости", помогло посольство Казахстана, сообщили в Бучанском горсовете в Telegram, пишет УНН.
Детали
Во время открытия 6 января там, несмотря на похолодание, как отмечается, "царила теплая и дружеская атмосфера".
А еще было вкусно и музыкально-патриотично: угощали пловом, горячим чаем с печеньем, а "Музыкальные дети Бучи" добавляли настроения присутствующим.
Дополнение
В Украине запустили бот-помощник для поиска "Пунктов несокрушимости".