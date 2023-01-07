У Бучі відкрили "юрту незламності": допомогло посольство Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Бучі, що під Києвом, відкрили "юрту незламності", допомогло посольство Казахстану в Україні, повідомили у Бучанській міськраді у Telegram, пише УНН.
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Під час відкриття 6 січня там, попри похолодання, як зазначається, "панувала тепла і дружня атмосфера".
А ще було смачно і музично- патріотично: пригощали пловом, гарячим чаєм із печивом, а «Музичні діти Бучі» додавали настрою присутнім.
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В Україні запустили бот-помічник для пошуку "Пунктів незламності".