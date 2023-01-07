У Бучі відкрили "юрту незламності": допомогло посольство Казахстану

Деталі

Під час відкриття 6 січня там, попри похолодання, як зазначається, "панувала тепла і дружня атмосфера".

А ще було смачно і музично- патріотично: пригощали пловом, гарячим чаєм із печивом, а «Музичні діти Бучі» додавали настрою присутнім.

Доповнення

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