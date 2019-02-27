В Брюсселе, Лондоне и Париже аномально тепло

Но жителей тех же городов, а также Мадрида, на этой неделе предупреждают о сильном загрязнении воздуха. Повышенный уровень содержания взвешенных частиц отмечается в Северной Италии, Бельгии и Нидерландах.



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Как сообщал УНН, завтра в Украине без существенных осадков лишь днем на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11°.

Синоптики добавили, что завтра в Киевской области без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.