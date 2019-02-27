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23 березня, 12:58 • 159231 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 293913 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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У Брюсселі, Лондоні та Парижі аномально тепло

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Брюссельці вже загоряють. У Західній Європі рекордно високі для зими температури - 20 градусів за Цельсієм в Лондоні, 19 - в Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

Але жителів цих же міст, а також Мадрида, на цьому тижні попереджають про сильне забруднення повітря. Підвищений рівень вмісту завислих часток відзначається в Північній Італії, Бельгії та Нідерландах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До кінця тижня в Україні будуть морози - синоптики

Як повідомляв УНН, завтра в Україні без істотних опадів лише вдень на сході і північному сході країни невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі від 2 ° тепла до 3 ° морозу, вдень 0-5 ° тепла, на Правобережжі 6-11 °.

Синоптики додали, що завтра в Київській області без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; в Києві вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

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