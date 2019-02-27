У Брюсселі, Лондоні та Парижі аномально тепло

Але жителів цих же міст, а також Мадрида, на цьому тижні попереджають про сильне забруднення повітря. Підвищений рівень вмісту завислих часток відзначається в Північній Італії, Бельгії та Нідерландах.



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Як повідомляв УНН, завтра в Україні без істотних опадів лише вдень на сході і північному сході країни невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі від 2 ° тепла до 3 ° морозу, вдень 0-5 ° тепла, на Правобережжі 6-11 °.

Синоптики додали, що завтра в Київській області без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; в Києві вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.