В Брюсселе фанаты подрались с полицейскими после вылета Бельгии с ЧМ

По данным телеканала, инцидент произошел на площади Мируар в коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где был установлен большой экран для просмотра матчей мундиаля. После окончания игры, в которой Бельгия уступила Франции, собравшиеся начали переворачивать столы местных кафе. Затем фанаты устроили массовую драку, после чего на площадь приехали полицейские наряды.

Сотрудники полиции блокировали близлежащую территорию, в результате чего было прервано движение трамваев. Помимо этого правоохранители закрыли две станции метро.

В полиции сообщили, что на площадь были направлены в общей сложности 120 стражей правопорядка. При этом фанаты во время прибытия полицейских на место инцидента начали закидывать их камнями. Ранения получила одна сотрудница полиции. По словам свидетелей, правоохранительные органы задержали несколько болельщиков, однако в полиции эту информацию не подтвердили.

Как сообщал УНН, руководство Бельгии не приехали в аэропорт встречать Трампа за матч с Францией.