У Брюсселі фанати побилися з поліцейськими після вильоту Бельгії з ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Вболівальники збірної Бельгії влаштували безлади в Брюсселі після поразки національної команди в півфіналі чемпіонату світу з футболу, повідомляє УНН з посиланням на RTBF.
За даними телеканалу, інцидент стався на площі Міруар в комуні Жет на північному заході Брюсселя, де був встановлений великий екран для перегляду матчів мундіалю. Після закінчення гри, в якій Бельгія поступилася Франції, присутні почали перевертати столи місцевих кафе. Потім фанати влаштували масову бійку, після чого на площу приїхали поліцейські наряди.
Співробітники поліції блокували прилеглу територію, в результаті чого було перервано рух трамваїв. Крім цього правоохоронці закрили дві станції метро.
У поліції повідомили, що на площу були спрямовані в цілому 120 вартових правопорядку. При цьому фанати під час прибуття поліцейських на місце інциденту почали закидати їх камінням. Поранення отримала одна співробітниця поліції. За словами свідків, правоохоронні органи затримали кілька уболівальників, проте в поліції цю інформацію не підтвердили.
Як повідомляв УНН, керівництво Бельгії не приїхало в аеропорт зустрічати Трампа через матч з Францією.