В Британии военным летчикам разрешили носить бороду
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Представителям Королевских воздушных сил Великобритании (RAF) впервые в истории позволили отпускать бороду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Этот шаг будет способствовать открытости и поможет расширить кадровый резерв и сохранить наш высококвалифицированный персонал", - цитирует ВВС заявление RAF.
Отмечается, что разрешение, которое вступит в силу 1 сентября, позволяет военнослужащим носить "аккуратную, аккуратно подстриженный густой бороду". По словам представителя Минобороны, неухоженные или жиденькие бороды - неприемлемы.
Что касается остального британского войска, где разрешены только усы, здесь правила внешнего вида персонала пересматриваться не будут. Отращивать бороды можно будет исключительно по оперативным причинам, например, во время секретных операций.
Напомним, в Египте полицейским запретили носить бороды.