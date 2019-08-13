У Британії військовим льотчикам дозволили носити бороду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Представникам Королівських повітряних сил Великої Британії (RAF) вперше в історії дозволили відпускати бороду. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Цей крок сприятиме відкритості та допоможе розширити кадровий резерв і зберегти наш висококваліфікований персонал", – цитує ВВС заяву RAF.
Зазначається, що дозвіл, який набере чинності 1 вересня, дозволяє військовослужбовцям носити "охайну, акуратно підстрижену густу бороду". За словами представника міноборони, недоглянуті або ріденькі бороди – неприйнятні.
Що ж до решти британського війська, де дозволені тільки вуса, тут правила зовнішнього вигляду персоналу переглядатися не будуть. Відрощувати бороди можна буде виключно з оперативних причин, наприклад, під час секретних операцій.
Нагадаємо, у Єгипті поліцейським заборонили носити бороди.