У Британії військовим льотчикам дозволили носити бороду

"Цей крок сприятиме відкритості та допоможе розширити кадровий резерв і зберегти наш висококваліфікований персонал", – цитує ВВС заяву RAF.

Зазначається, що дозвіл, який набере чинності 1 вересня, дозволяє військовослужбовцям носити "охайну, акуратно підстрижену густу бороду". За словами представника міноборони, недоглянуті або ріденькі бороди – неприйнятні.

Що ж до решти британського війська, де дозволені тільки вуса, тут правила зовнішнього вигляду персоналу переглядатися не будуть. Відрощувати бороди можна буде виключно з оперативних причин, наприклад, під час секретних операцій.

Нагадаємо, у Єгипті поліцейським заборонили носити бороди.