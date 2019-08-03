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В Британии искусственный интеллект претендует на авторство патентов

В Британии искусственный интеллект претендует на авторство патентов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Ученые британского Университета Суррея и разработчик системы Dabus AI с Миссури просят признать искусственный интеллект автором двух патентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Ученые уже обратились с соответствующими просьбами в профильные ведомства США, Великобритании и других стран Европы. Они настаивают, что именно искусственный интеллект разработал оригинальные идеи для создания "улучшенного" контейнера для еды и сигнальной лампы, которая мигает в ритме, который невозможно игнорировать.

Речь идет об искусственном интеллекте Dabus AI, который создали не для решения какой-то конкретной задачи, а для того, чтобы создавать и развивать новые идеи. Первый его изобретение - контейнер для еды необычной формы, которая позволяет компактно складывать сразу несколько сосудов. Также их легче брать роботизированными руками.

Второй патент - сигнальная лампа, которая мигает в ритме, имитирующий паттерны нейронной активности во время генерирования человеком новых идей. Особенность такого ритма в том, что его невозможно игнорировать.

Сейчас патентные ведомства считают, что авторами любых инноваций не может быть никто, кроме человека, потому что с другим правилам, по их мнению, в сфере патентов и интеллектуальной собственности могут возникнуть серьезные юридические проблемы.

Однако ученые считают такой подход устаревшим.

"Сегодня искусственный интеллект уже пишет книги и умеет фотографировать - но если нет того, кого мы традиционно считаем автором работы, мы не можем получить никакой защиты этой работы с точки зрения авторского права. Если искусственный интеллект действительно станет инструментом для создания изобретений, то вся современная система интеллектуальной собственности просто окажется недееспособным ", - подчеркнул профессор права Райан Эботту.

Напомним, Маск хочет создать импланты, что свяжут мозг со смартфоном.

Украинские Национальные Новости

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