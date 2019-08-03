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У Британії штучний інтелект претендує на авторство патентів

У Британії штучний інтелект претендує на авторство патентів

Київ • УНН

 • 31461 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Учені британського Університету Суррея та розробник системи Dabus AI із Міссурі просять визнати штучний інтелект автором двох патентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Вчені вже звернулися з відповідними проханнями до профільних відомств США, Великої Британії та інших країн Європи. Вони наполягають, що саме штучний інтелект розробив оригінальні ідеї для створення "покращеного" контейнера для їжі і сигнальної лампи, яка блимає в ритмі, який неможливо ігнорувати.

Йдеться про штучний інтелект Dabus AI, який створили не для вирішення якоїсь конкретної задачі, а для того, аби створювати і розвивати нові ідеї. Перший його винахід — контейнер для їжі незвичайної форми, яка дозволяє компактно складати одразу декілька посудин. Також їх легше брати роботизованими руками.

Другий патент — сигнальна лампа, яка блимає в ритмі, що імітує патерни нейронної активності під час генерування людиною нових ідей. Особливість такого ритму в тому, що його неможливо ігнорувати.

Зараз патентні відомства вважають, що авторами будь-яких інновацій не може бути ніхто, крім людини, бо з іншими правилами, на їхню думку, у сфері патентів та інтелектуальної власності можуть виникнути серйозні юридичні труднощі.

Однак учені вважають такий підхід застарілим.

"Сьогодні штучний інтелект вже пише книжки і вміє фотографувати — але якщо немає того, кого ми традиційно вважаємо автором роботи, ми не можемо отримати жодного захисту цієї роботи з точки зору авторського права. Якщо штучний інтелект дійсно стане інструментом для створення винаходів, то вся сучасна система інтелектуальної власності просто виявиться недієздатною", — наголосив професор права Раян Еботт.

Нагадаємо, Ілон Маск хоче створити імпланти, що зв'яжуть мозок зі смартфоном.

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