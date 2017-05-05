В Бразилии осудили восемь человек за планирование терактов к Олимпиаде в Рио

Мужчины были арестованы до начала Олимпийских игр в августе прошлого года. Об опасности бразильскую власть предупредило американское ФБР за две недели до начала игр. Все мужчины — бразильцы по национальности.

Их лидер Леонид Эль Кадри де Мело приговорен к 15 годам лишения свободы. Адвокат де Мело заявил, что его подопечный объявил голодовку. Других мужчин приговорили к 5-6 годам заключения. Все они собираются подать апелляцию на это решение.

Судья сделал вывод, что группа мужчин распространяла экстремистские материалы в социальных сетях и мессенджерах. Считается, что члены группы не входили в “Исламское государство”, но пытались выйти на контакт с группировкой. За их деятельностью и ФБР следило. Мужчины, согласно обвинениям, пытались незадолго до начала Олимпийских игр купить оружие, а в сетях распространяли видео о том, как изготовить бомбы.