У Бразилії засудили вісім осіб за планування терактів до Олімпіади в Ріо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Суд Бразилії засудив до тюремного ув’язнення вісім осіб за планування нападів під час Олімпійських ігор 2016 року, а також за поширення в інтернеті матеріалів про забороненого угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на BBC.
Чоловіки були арештовані до початку Олімпійських ігор у серпні минулого року. Про небезпеку бразильську владу попередило американське ФБР за два тижні до початку ігор. Всі чоловіки — бразильці за національністю.
Їхній лідер Леонід Ель Кадрі де Мело засуджений до 15 років позбавлення волі. Адвокат де Мело заявив, що його підопічний оголосив голодування. Інших чоловіків засудили до 5-6 років ув’язнення. Всі вони збираються подати апеляцію на це рішення.
Суддя зробив висновок, що група чоловіків поширювала екстремістські матеріали в соціальних мережах і месенджерах. Вважається, що члени групи не входили в “Ісламська держава”, але намагалися вийти на контакт з угрупованням. За їх діяльністю і ФБР стежило. Чоловіки, згідно зі звинуваченнями, намагалися незадовго до початку Олімпійських ігор купити зброю, а в мережах поширювали відео про те, як виготовити бомби.