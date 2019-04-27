В Бразилии протестуют аборигены

Манифестанты требуют от властей прекратить, как они считают, политику геноцида в отношении национальных меньшинств, отменить дискриминационные законы, и вернуть индейцам их исконные земли.

Перед избранием на пост главы государства Болсонару пообещал "не давать более ни сантиметра" земли индейцам и в целом пересмотреть конституционно закрепленные за ними привилегии. Аборигены не намерены сдаваться и протестуют вот уже несколько дней.



Как сообщал УНН, в Польше решили изменить образовательный закон из-за протестов учителей.