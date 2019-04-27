У Бразилії протестують аборигени
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Тисячі корінних бразильців вийшли на вулиці столиці, щоб захистити свій спосіб життя. Демонстранти стверджують, що правий уряд президента Жаір Больсонару зневажає права аборигенів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Маніфестанти вимагають від влади припинити, як вони вважають, політику геноциду щодо національних меншин, скасувати дискримінаційні закони, і повернути індіанцям їх споконвічні землі.
Перед обранням на пост глави держави Болсонару пообіцяв "не давати більш ні сантиметра" землі індіанцям і в цілому переглянути конституційно закріплені за ними привілеї. Аборигени не мають наміру здаватися і протестують ось уже кілька днів.
Як повідомляв УНН, в Польщі вирішили змінити освітній закон через протести вчителів .