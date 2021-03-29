В Бразилии хотят использовать школьные автобусы для перевозки тел жертв коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Власти бразильского мегаполиса Сан-Паулу намерены удвоить количество транспортных средств, используемых для перевозки тел умерших из-за коронавируса, в том числе за счет школьных автобусов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Brasil, передает УНН.
Цитата
“Мне известно об участии владельцев около 130 автобусов в совещании (по данному вопросу). Им придется снимать кресла, менять цветографическую схему транспортных средств, чтобы перевозить тела. <...> А потом они должны будут вернуться в школу? Вот чего опасаются работники, и я понимаю, почему они не соглашаются”, — заявил телеканалу председатель профсоюза работников сферы школьного транспорта Сан-Паулу.
Детали
По информации CNN Brasil, накануне из-за роста количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом префектура двенадцатимиллионного мегаполиса осуществила закупку транспортных услуг, с тем чтобы увеличить с текущих 45 до 94 число автомобилей для перевозки тел умерших. В администрации победила на конкурсе компании, предложившей предоставлять соответствующие услуги с использованием туристических и школьных микроавтобусов, от комментариев отказались, отмечает телеканал.
Ситуация с COVID-19 в Бразилии
По состоянию на вечер 28 марта в большом городе Бразилии зарегистрировано более 725 тыс. случаев инфицирования коронавируса. Умерли 21 343 горожанина. В профильных отделениях местных больниц заняты 80% коек, в блоках интенсивной терапии этот показатель доходит до 95%.
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Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта этого года страна вновь заняла второе место после США по количеству больных (более 12,5 млн), опередив Индию. По количеству смертей (более 312 тыс.) она также уступает только Соединенным Штатам. Последние 4 недели эти показатели достигают максимальных значений за весь период пандемии в республике.