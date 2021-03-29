У Бразилії хочуть використовувати шкільні автобуси для перевезення тіл жертв коронавірусу

Цитата

“Мені відомо про участь власників близько 130 автобусів в нараді (з даного питання). Їм доведеться знімати крісла, міняти кольорографічну схему транспортних засобів, щоб перевозити тіла. <...> А потім вони повинні будуть повернутися в школи? Ось чого побоюються працівники, і я розумію, чому вони не погоджуються”, — заявив телеканалу голова профспілки працівників сфери шкільного транспорту Сан-Паулу.

Деталі

За інформацією CNN Brasil, напередодні через зростання кількості летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом префектура 12-мільйонного мегаполісу здійснила закупівлю транспортних послуг, з тим щоб збільшити з поточних 45 до 94 число автомобілів для перевезення тіл померлих. В адміністрації перемогла на конкурсі компанії, що запропонувала надавати відповідні послуги з використанням туристичних та шкільних мікроавтобусів, від коментарів відмовилися, зазначає телеканал.

Ситуація з COVID-19 у Бразилії

Станом на вечір 28 березня в найбільшому місті Бразилії зареєстровано понад 725 тис. випадків інфікування коронавірусом. Померли 21 343 городянина. У профільних відділеннях місцевих лікарень зайняті 80% ліжок, в блоках інтенсивної терапії цей показник доходить до 95%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, застосовувати планують в липні

Перший випадок зараження коронавірусом в Бразилії був підтверджений 26 лютого минулого року. 12 березня цього року країна знову посіла друге місце після США за кількістю хворих (понад 12,5 млн), випередивши Індію. За кількістю смертей (понад 312 тис.) вона також поступається лише Сполученим Штатам. Останні 4 тижні ці показники досягають максимальних значень за весь період пандемії в республіці.