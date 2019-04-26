В Бразилии арестовали попугая, который "стоял на шухере" у наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В северной Бразилии полиция арестовала попугая, который "стоял на шухере", охраняя местных торговцев наркотиками. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.
Попугая взяли под стражу в понедельник, 22 апреля, в северной Бразилии после полицейского рейда на розничных дилеров. Птицу научили сообщать преступникам о полицейских операциях в Вила-Ирма-Дульсе, столице штата Пиауи.
"Как только полиция приблизилась, попугай начал кричать "Мама, полиция!" - сообщили полицейские.
Бразильский журналист, которій видел эту птицу, охарактеризовал его как "чрезвычайно послушное" существо, потому что даже после ареста он никого не выдал и ничего не рассказал, держа клюв крепко закрытым. Местный ветеринар подтвердил, что попугай не сотрудничает с полицией.
Отмечается, что птица присоединится к тем животным, которые участвуют в торговле наркотиками в Бразилии, хотя большинство из них - рептилии.
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