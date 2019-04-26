У Бразилії арештували папугу, який "стояв на шухері" у наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У північній Бразилії поліція арештувала папугу, який "стояв на шухері", охороняючи місцевих торгівців наркотиками. Про це повідомляє видання The Guardian, передає УНН.
Папугу взяли під варту в понеділок, 22 квітня, у північній Бразилії після поліцейського рейду на роздрібних дилерів. Птаха навчили сповіщати злочинців про поліцейські операції в Віла Ірма Дульче, столиці штату Піауї.
"Як тільки поліція наблизилася, папуга почав кричати "Мама, поліція!" – повідомили поліцейські.
Бразильський журналіст, який бачив цього птаха, схарактеризував його як "надзвичайно слухняну" істоту, бо навіть після арешту він нікого не видав і нічого не розповів, тримаючи дзьоба міцно закритим. Місцевий ветеринар підтвердив, що папуга не співпрацює з поліцією.
Зазначається, що птах приєднається до тих тварин, які беруть участь у торгівлі наркотиками в Бразилії, хоча більшість з них – рептилії.
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