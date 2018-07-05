В БПП признали конфликт с "Народным фронтом" в вопросе обновления ЦИК

"Я бы не сказал, что можно говорить об окончательном расколе коалиции, но раскол в этом вопросе безусловно есть. Фактически эта ситуация стала публичной, но она уже длится не один месяц. Не один месяц наша фракция (БПП - ред.) настаивает на обновлении ЦИК, а нам говорят - давайте еще потянем", - сообщил А.Гончаренко.

Он добавил, что уже в августе этого года ЦИК должна принимать первые решения по запуску президентских выборов.

"Понятно, что комиссия должна прийти и начать работу. Для этого нужно время, а тянуть некуда", - подчеркнул А.Гончаренко.

Нардеп добавил, что все кандидаты прошли проверку и "вполне приемлемые".

"Проблема абсолютно политическая", - констатировал он.

Кроме того, комментируя идею нардепов работать без присутствия в сессионном зале БПП, А.Гончаренко добавил, что "пусть попробуют - есть на это как раз 30 дней, можно попробовать".

Как сообщал УНН, БПП и НФ еще не договорились по поводу нового председателя ЦИК. Парламентское большинство решает, какого именно кандидата от фракций не поддержать и кто именно возглавит ЦИК. БПП и "Народный фронт" считают, что именно их кандидат должен занять эту должность.

Напомним, сегодня, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.