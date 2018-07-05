У БПП визнали конфлікт з "Народним фронтом" у питанні оновлення ЦВК

“Я б не сказав, що можна говорити про остаточний розкол коаліції, але розкол у цьому питанні безумовно є. Фактично ця ситуація стала публічною, але вона вже триває не один місяць. Не один місяць наша фракція (БПП — ред.) наполягає на оновленні ЦВК, а нам кажуть — давайте ще потягнемо”, — повідомив О.Гончаренко.

Він додав, що вже в серпні цього року ЦВК повинна приймати перші рішення щодо запуску президентських виборів.

“Зрозуміло, що комісія має прийти і почати роботу. Для цього потрібний час, а тягнути немає куди”, — підкреслив О.Гончаренко.

Нардеп додав, що усі кандидати пройшли перевірку і “є цілком прийнятні”.

“Проблема є абсолютно політичною”, — констатував він.

Крім того, коментуючи ідею нардепів працювати без присутності у сесійній залі БПП, О.Гончаренко додав, що “хай спробують — є на це якраз 30 днів, можна попробувати”.

Як повідомляв УНН, БПП та НФ ще не домовились щодо нового голови ЦВК. Парламентська більшість вирішує, якого саме кандидата від фракцій не підтримати і хто саме очолить ЦВК. БПП та "Народний фронт" вважають, що саме їх кандидат має зайняти цю посаду.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.