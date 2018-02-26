В БПП рассказали о концепции закона о нацбезопасности

"Концепция закона о нацбезопасности заключается в том, чтобы силовые подразделения, правоохранительные органы и спецподразделения избавить от любого влияния политиков. Чтобы не было ситуаций, как в свое время Янукович хотел использовать армию против мирных протестов, чтобы обеспечить свое политическое присутствие на Банковой. Чтобы не было ситуаций, когда Госпогранслужба не выполняет свои обязанности и прочее. Закон должен быть один для всех, монополия на силу должна быть исключительно у правоохранительных органов и ни один политик не может на это влиять", - рассказал Винник.

Как сообщал УНН, по словам председателя фракции БПП Артура Герасимова, законопроект о национальной безопасности проходит финальную стадию согласования в Администрации Президента.