У БПП розповіли про концепцію закону про нацбезпеку

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Концепція законопроекту про національну безпеку полягає у позбавлені політиків можливості впливати на силові органи. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник, передає кореспондент УНН.

“Концепція закону про нацбезпеку полягає в тому, щоб силові підрозділи, правоохоронні органи та спецпідрозділи позбавити будь-якого впливу від політиків. Щоб не було ситуацій, як свого часу Янукович хотів застосовувати армію проти мирних протестів, щоб забезпечити свою політичну присутність на Банковій. Щоб не було ситуацій, коли Держприкордонслужба не виконуює свої обов’язки та інше. Закон мусить бути один для всіх, монополія на силу мусить бути виключно у правоохоронних органів і жоден політик не може на це впливати”, — розповів Вінник.

Як повідомляв УНН, за словами голови фракції БПП Артура Герасимова, законопроект про національну безпеку проходить фінальну стадію узгодження в Адміністрації Президента.

Українські Національні Новини

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