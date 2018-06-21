В БПП поддержали кандидатуру Фриз на должность министра по делам ветеранов

"Сегодня на заседании фракции партии БПП было принято единогласное решение о поддержке народного депутата фракции БПП, председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, председателя парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов", - сообщили в политсиле.

При этом во фракции надеются на поддержку коллег из других фракций кандидатуры Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов.

"Мы надеемся, что наши коллеги из других фракций поддерживают эту кандидатуру, и мы в ближайшее время выйдем на голосование. Ждем соответствующее представление от Премьер-министра и впоследствии перейдем к юридической стадии создания такого важного для страны министерства", - отметил народный депутат, добавив, что, скорее всего, этот вопрос следующей сессионной недели, но завершить его решения депутаты должны до каникул, до перерыва в работе.

Напомним, Премьер Гройсман призвал коалицию подать согласованную кандидатуру на министра по вопросам ветеранов.