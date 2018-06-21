У БПП підтримали кандидатуру Фріз на посаду міністра у справах ветеранів

"Сьогодні на засіданні фракції партії БПП було прийнято одноголосне рішення про підтримку народного депутата фракції БПП, голови підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, голови парламентської делегації у ПА НАТО Ірини Фріз на посаду міністра Міністерства у справах ветеранів", - повідомили у політсилі.

При цьому у фракції сподіваються на підтримку колег з інших фракцій кандидатури Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.

"Ми сподіваємося, що наші колеги з інших фракцій підтримують цю кандидатуру, і ми найближчим часом вийдемо на голосування. Чекаємо на відповідне подання від Прем'єр-міністра і згодом перейдемо до юридичної стадії створення такого важливого для країни міністерства", - наголосив народний депутат, додавши, що скоріш за все, це питання наступного сесійного тижня, але завершити його вирішення депутати мають до канікул, до перерви в роботі.

Нагадаємо, Прем'єр Гройсман закликав коаліцію подати узгоджену кандидатуру на міністра з питань ветеранів.