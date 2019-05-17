В БПП дали семь советов Зеленскому

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46159 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69620 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86151 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98586 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123620 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111802 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137887 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В БПП дали семь советов Зеленскому

В БПП дали семь советов Зеленскому

Киев  •  УНН

 • 15650 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Народный депутат Ирина Луценко, которая написала заявление о сложении своих полномочий с должности представителя Президента в парламенте, дала семь советов новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому. Она озвучила их во время брифинга, передает УНН.

Так, среди ее советов:

  • Научитесь у Порошенко терпения, как воевать с парламентом, а убеждать депутатов, даже тогда, когда вас сначала не поддерживают. Это - демократия.
  • Предлагайте депутатам такие проекты законов, за которые будет голосовать даже оппозиция. Потому что политически их невозможно будет не поддержать.
  • Будьте принципиальными и не слушайте олигархов. Из-за этого вы можете проиграть выборы.
  • Помните, что вы - президент всех украинцев, а не только той части общества, которая поддержала вас на выборах. Необходимо слышать своих оппонентов, оппозицию, и прислушиваться к конструктивным предложениям. Только таким образом можно обеспечить эффективную, плодотворную работу Верховной Рады и консенсус в обществе.
  • Сотрудничайте с международной коалицией. Чтобы заручится их поддержкой, необходимо иметь четкую, однозначную позицию, решительно продолжать реформы в Украине и защищать права своих граждан как гарант их конституционных прав.
  • Важно. Как можно побороть российскую паспортизацию Донбасса. Уважаемый новоизбранный Президент, господин Зеленский, изучите государственный украинский язык... Освойте это "мягкое оружие". Оно поможет вам защитить Украину и найти общий язык в парламенте.
  • Взяв булаву в руки в понедельник на инаугурации, внимательно рассмотрите ее. В навершии ее находится секрет: стилет с латинским выражением, на украинском языке оно означает "Все возвращается". Помните об этом, когда вы будете принимать решения. В ваших руках судьба 46 млн украинцев.

    • Напомним, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко написала заявление о сложении своих полномочий.

    Добавим, Президент Петр Порошенко в апреле 2017 года назначил Ирину Луценко представителем Президента Украины в Верховной Раде.

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