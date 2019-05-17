В БПП дали семь советов Зеленскому

Так, среди ее советов:

Научитесь у Порошенко терпения, как воевать с парламентом, а убеждать депутатов, даже тогда, когда вас сначала не поддерживают. Это - демократия.

Предлагайте депутатам такие проекты законов, за которые будет голосовать даже оппозиция. Потому что политически их невозможно будет не поддержать.

Будьте принципиальными и не слушайте олигархов. Из-за этого вы можете проиграть выборы.

Помните, что вы - президент всех украинцев, а не только той части общества, которая поддержала вас на выборах. Необходимо слышать своих оппонентов, оппозицию, и прислушиваться к конструктивным предложениям. Только таким образом можно обеспечить эффективную, плодотворную работу Верховной Рады и консенсус в обществе.

Сотрудничайте с международной коалицией. Чтобы заручится их поддержкой, необходимо иметь четкую, однозначную позицию, решительно продолжать реформы в Украине и защищать права своих граждан как гарант их конституционных прав.

Важно. Как можно побороть российскую паспортизацию Донбасса. Уважаемый новоизбранный Президент, господин Зеленский, изучите государственный украинский язык... Освойте это "мягкое оружие". Оно поможет вам защитить Украину и найти общий язык в парламенте.

Взяв булаву в руки в понедельник на инаугурации, внимательно рассмотрите ее. В навершии ее находится секрет: стилет с латинским выражением, на украинском языке оно означает "Все возвращается". Помните об этом, когда вы будете принимать решения. В ваших руках судьба 46 млн украинцев.

Напомним, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко написала заявление о сложении своих полномочий.

Добавим, Президент Петр Порошенко в апреле 2017 года назначил Ирину Луценко представителем Президента Украины в Верховной Раде.