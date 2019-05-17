У БПП дали сім порад Зеленському

Так, серед її порад:
Навчіться у Порошенка терпіння, як не воювати з парламентом, а переконувати депутатів, навіть тоді, коли вас спочатку не підтримують. Це – демократія.
Пропонуйте депутатам такі проекти законів, за які голосуватиме навіть опозиція. Бо політично їх неможливо буде не підтримати.
Будьте принциповими і не слухайте олігархів. Через це ви можете програти вибори.
Пам’ятайте, що ви – президент всіх українців, а не лише тієї частини суспільства, яка підтримала вас на виборах. Необхідно чути своїх опонентів, опозицію, і дослухатися до конструктивних пропозицій. Тільки у такий спосіб можна забезпечити ефективну, плідну роботу Верховної Ради і консенсус в суспільстві.
Співпрацюйте з міжнародною коаліцією. Щоб залучитися їх підтримкою, необхідно мати чітку, однозначну позицію, рішуче продовжувати реформи в Україні й захищати права своїх громадян як гарант їх конституційних прав.
Важливо. Як можна побороти російську паспортизацію Донбасу. Шановний новообраний Президент, пане Зеленський, вивчіть державну українську мову… Освойте цю "м’яку зброю". Вона допоможе вам захистити Україну і знайти спільну мову в парламенті.
Взявши булаву в руки у понеділок на інавгурації, уважно роздивіться її. У надверші її знаходиться секрет: стилет з латинським виразом, українською мовою він означає "Все повертається". Пам'ятайте про це, коли ви будете приймати рішення. У ваших руках доля 46 млн українців.
Нагадаємо, представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко написала заяву про складення своїх повноважень.
Додамо, Президент Петро Порошенко у квітні 2017 року призначив Ірину Луценко представником Президента України у Верховній Раді.