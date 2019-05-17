У БПП дали сім порад Зеленському

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Народний депутат Ірина Луценко, яка написала заяву про складення своїх повноважень з посади представника Президента у парламенті, дала сім порад новообраному Президенту Володимиру Зеленському. Вона озвучила їх під час брифінгу, передає УНН.

Так, серед її порад:

  • Навчіться у Порошенка терпіння, як не воювати з парламентом, а переконувати депутатів, навіть тоді, коли вас спочатку не підтримують. Це – демократія.
  • Пропонуйте депутатам такі проекти законів, за які голосуватиме навіть опозиція. Бо політично їх неможливо буде не підтримати.
  • Будьте принциповими і не слухайте олігархів. Через це ви можете програти вибори.
  • Пам’ятайте, що ви – президент всіх українців, а не лише тієї частини суспільства, яка підтримала вас на виборах. Необхідно чути своїх опонентів, опозицію, і дослухатися до конструктивних пропозицій. Тільки у такий спосіб можна забезпечити ефективну, плідну роботу Верховної Ради і консенсус в суспільстві.
  • Співпрацюйте з міжнародною коаліцією. Щоб залучитися їх підтримкою, необхідно мати чітку, однозначну позицію, рішуче продовжувати реформи в Україні й захищати права своїх громадян як гарант їх конституційних прав.
  • Важливо. Як можна побороти російську паспортизацію Донбасу. Шановний новообраний Президент, пане Зеленський, вивчіть державну українську мову… Освойте цю "м’яку зброю". Вона допоможе вам захистити Україну і знайти спільну мову в парламенті.
  • Взявши булаву в руки у понеділок на інавгурації, уважно роздивіться її. У надверші її знаходиться секрет: стилет з латинським виразом, українською мовою він означає "Все повертається". Пам'ятайте про це, коли ви будете приймати рішення. У ваших руках доля 46 млн українців.

    • Нагадаємо, представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко написала заяву про складення своїх повноважень.

    Додамо, Президент Петро Порошенко у квітні 2017 року призначив Ірину Луценко представником Президента України у Верховній Раді.

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