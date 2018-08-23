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В боевиков начали отбирать телефоны и планшеты по приказу ФСБ - разведка

Киев • УНН

 • 11566 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. По распоряжению ФСБ России у боевиков на передовой начали отбирать мобильные телефоны, планшеты и другие устройства для нераспространения информации. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает УНН.

В боевиков начали отбирать телефоны и планшеты по приказу ФСБ - разведка

“У рядового состава оккупантов изымаются личные телефоны, планшеты и другие устройства, которые могут содержать сведения о преступлениях российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей”, — сказал он.

Однако, по его словам, жесткий контроль выполнения требований ФСБ РФ вызвал возмущение и протесты среди так называемых военнослужащих передовых подразделений оккупантов, которые в условиях отсутствия или неисправности штатных средств связи взаимодействовали между собой, используя личные телефоны во избежание взаимных обстрелов.

Гуцуляк добавил, что, по данным разведки, в августе этого года в результате увеличения российско-оккупационными войсками обстрелов своих позиций и соседних подразделений, значительно возросло количество безвозвратных и санитарных потерь в 11-м отдельном мотострелковом полку 1-го АК и 4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го АК ВС РФ.

Как сообщал УНН, на Донбассе активизировалась деятельность российских пропагандистов.

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