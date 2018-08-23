В боевиков начали отбирать телефоны и планшеты по приказу ФСБ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По распоряжению ФСБ России у боевиков на передовой начали отбирать мобильные телефоны, планшеты и другие устройства для нераспространения информации. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает УНН.
“У рядового состава оккупантов изымаются личные телефоны, планшеты и другие устройства, которые могут содержать сведения о преступлениях российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей”, — сказал он.
Однако, по его словам, жесткий контроль выполнения требований ФСБ РФ вызвал возмущение и протесты среди так называемых военнослужащих передовых подразделений оккупантов, которые в условиях отсутствия или неисправности штатных средств связи взаимодействовали между собой, используя личные телефоны во избежание взаимных обстрелов.
Гуцуляк добавил, что, по данным разведки, в августе этого года в результате увеличения российско-оккупационными войсками обстрелов своих позиций и соседних подразделений, значительно возросло количество безвозвратных и санитарных потерь в 11-м отдельном мотострелковом полку 1-го АК и 4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го АК ВС РФ.
Как сообщал УНН, на Донбассе активизировалась деятельность российских пропагандистов.