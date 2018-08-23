У бойовиків почали відбирати телефони і планшети за наказом ФСБ – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За розпорядження ФСБ Росії у бойовиків на передовій почали відбирати мобільні телефони, планшети та інші пристрої для нерозповсюдження інформації. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані Головного управління розвідки, передає УНН.
“У рядового складу окупантів вилучаються особисті телефони, планшети та інші пристрої, які можуть містити відомості про злочини російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей”, — сказав він.
Водночас, за його словами, жорсткий контроль виконання вимог ФСБ РФ викликав обурення та протести серед так званих військовослужбовців передових підрозділів окупантів, які в умовах відсутності або несправності штатних засобів зв’язку взаємодіяли між собою, використовуючи особисті телефони для уникнення взаємних обстрілів.
Гуцуляк додав, що, за даними розвідки, у серпні цього року внаслідок збільшення російсько-окупаційними військами обстрілів своїх позицій та сусідніх підрозділів, значно зросла кількість безповоротних і санітарних втрат в 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го АК та 4-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го АК ЗС РФ.
Як повідомляв УНН, на Донбасі активізувалась діяльність російських пропагандистів.