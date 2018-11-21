В боях с российским агрессором погибли около 500 "крылатых пехотинцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Около 500 военнослужащих украинских десантно-штурмовых войск не вернулись с боевых заданий, погибнув в боях с российским агрессором. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятиях ко Дню десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Житомирской области, передает корреспондент УНН.
"487 крылатых пехотинцев не вернулись с боевых заданий - погибли в ожесточенных боях с российским агрессором. Вечная им память и вечная слава", - сказал Порошенко.
Кроме того, по словам Президента, за мужество и героизм, проявленные в боях с российскими оккупантами, более 7 тыс. воинов-десантников Украины были награждены Государственными наградами Президента Украины, 12 военных - звездой Героя Украины.
Напомним, украинским десантникам изменили голубые береты на темно-бордовые.