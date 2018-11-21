У боях з російським агресором загинули близько 500 "крилатих піхотинців"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Близько 500 військовослужбовців українських десантно-штурмових військ не повернулися з бойових завдань, загинувши у боях з російським агресором. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи на заходах до Дня десантно-штурмових військ Збройних сил України у Житомирській області, передає кореспондент УНН.
"487 крилатих піхотинців не повернулись з бойових завдань – загинули в запеклих боях з російським агресором. Вічна їм пам'ять і вічна слава", - сказав Порошенко.
Крім того, за словами Президента, за мужність і героїзм, виявлені у боях з російськими окупантами, понад 7 тис. воїнів-десантників України було нагороджено Державними нагородами та відзнаками Президента України, 12 військових – зіркою Героя України.
Нагадаємо, українським десантниками змінили голубі берети на темно-бордові.