Українські десантники відтепер носитимуть не голубі, а темно-бордові берети

Президент наголосив, що легендарне десантне братерство, символами якого вважалися блакитний берет та тєльнік, було розстріляно російськими зайдами під Слов’янськом, в донецькому аеропорту, біля Іловайська, біля Дебальцевого.

“Відсьогодні моїм рішенням кольором українського десанту стає темно-бордовий. Це колір крові десантників, пролитих в боях за Україну. Бордові берети для ідентифікації своїх десантників використовують 59 країн світу, 19 з яких — це країни-члени НАТО”, — наголосив Глава держави.

Таким чином, за його словами, Україна впроваджує ще один стандарт Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляв УНН, під час бойових дій в зоні проведення АТО загинуло 469 десантників.