Українські десантники відтепер носитимуть не голубі, а темно-бордові берети
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав рішення, відповідно до якого відтепер кольором українських десантників буде темно-бордовий. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві, передає кореспондент УНН.
Президент наголосив, що легендарне десантне братерство, символами якого вважалися блакитний берет та тєльнік, було розстріляно російськими зайдами під Слов’янськом, в донецькому аеропорту, біля Іловайська, біля Дебальцевого.
“Відсьогодні моїм рішенням кольором українського десанту стає темно-бордовий. Це колір крові десантників, пролитих в боях за Україну. Бордові берети для ідентифікації своїх десантників використовують 59 країн світу, 19 з яких — це країни-члени НАТО”, — наголосив Глава держави.
Таким чином, за його словами, Україна впроваджує ще один стандарт Північноатлантичного Альянсу.
Як повідомляв УНН, під час бойових дій в зоні проведення АТО загинуло 469 десантників.