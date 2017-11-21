Украинские десантники отныне будут носить не голубые, а темно-бордовые береты

Президент подчеркнул, что легендарное десантное братство, символами которого считались голубой берет и тельник, были расстреляны российскими пришельцами под Славянском, в донецком аэропорту, возле Иловайска и Дебальцево.

"С сегодняшнего дня моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это цвет крови десантников, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых - это страны-члены НАТО", - подчеркнул Глава государства.

Таким образом, по его словам, Украина внедряет еще один стандарт Североатлантического Альянса.

Как сообщал УНН, во время боевых действий в зоне проведения АТО погибло 469 десантников.