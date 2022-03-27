В боях под Мариуполем погиб "азовец"-чемпион мира по кикбоксингу

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“Война забирает лучших, 25 марта, защищая город Мариуполь в составе отдельного отряда специального назначения "Азов", погиб Максим "Пистон" Кагал " - первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе”, - написал Скирта.

Детали

Тренер спортсмена отметил, что Максим также был первым чемпионом мира по кикбоксингу в Кременчуге, первым чемпионом мира по кикбоксингу ІСКА.

Максиму Кагалу было 30 лет.

Дополнение

Оккупационные подразделения пытаются захватить Мариуполь. Успехов не имеют.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов считает, что город уже разрушен на 80-90%.