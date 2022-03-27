У боях під Маріуполем загинув "азовець"-чемпіон світу з кікбоксингу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У бою під Маріуполем загинув чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал з позивним “Пістон”. Про це на сторінці Facebook повідомив тренер спортсмена Олег Скирта, пише УНН.
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“Війна забирає кращих, 25 березня, захищаючи місто Маріуполь у складі окремого загону спеціального призначення "Азов", загинув Максим "Пістон" Кагал – перший чемпіон світу з кікбоксингу у нашому клубі”, - написав Скирта.
Деталі
Тренер спортсмена зазначив, що Максим також був першим чемпіоном світу з кікбоксингу в Кременчуці, першим чемпіоном світу з кікбоксингу ІСКА.
Максиму Кагалу було 30 років.
Доповнення
Окупаційні підрозділи намагаються захопити Маріуполь. Успіхів не мають.
Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов вважає, що місто вже зруйноване на 80-90%.