У Маріуполі перетворили на руїни Дитячий реабілітаційний центр. Його відкрили у 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Маріуполі російські окупанти перетворили на руїни Дитячий реабілітаційний центр, який відкрили у 2021 році, передає УНН із посиланням на міську раду Маріуполя.
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За даними міської ради, восени 2021 року у Маріуполі після реконструкції відкрився Дитячий реабілітаційний центр.
"Цей сучасний медичний об'єкт ми збудували спільно з Європейським інвестиційним банком. Місце, яке було покликане рятувати дитячі життя, знищене тими, хто вирішив нас насильно "освободить". Очевидно, звільнити від миру, від розвитку, від таких сучасних центрів реабілітації. Звільнити від самого права на життя", - зазначили у міській раді.
Для окупантів немає межі цинічності, немає межі жорстокості. Їм все одно хто в їхньому прицілі – люди, будинки, садки, лікарні або Драматичний театр, додали у міськраді.
І поки ворог із байдужістю знищує Маріуполь, міська влада закликала весь цивілізований світ проявити найвищу ступінь консолідації, щоб зупинити зло.
"Адже зло ніколи не зупиняється саме. І якщо його не зупинити в України зараз, воно прийде до кожного європейського будинку", - наголосили у міській раді.
Нагадаємо
Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов вважає, що місто вже зруйноване на 80-90%.