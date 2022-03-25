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В Мариуполе превратили в руины Детский реабилитационный центр. Его открыли в 2021 году

Киев • УНН

 • 227581 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Мариуполе российские оккупанты превратили в руины Детский реабилитационный центр, который открыли в 2021 году, передает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.

В Мариуполе превратили в руины Детский реабилитационный центр. Его открыли в 2021 году

Детали

По данным городского совета, осенью 2021 года в Мариуполе после реконструкции открылся Детский реабилитационный центр.

"Этот современный медицинский объект мы построили совместно с Европейским инвестиционным банком. Место, которое было призвано спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильно "освободить". Очевидно, освободить от мира, от развития, от таких современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь", - отметили в городском совете.

Для оккупантов нет предела циничности, нет предела жестокости. Им все равно кто в их прицеле - люди, дома, сады, больницы или Драматический театр, добавили в горсовете.

И пока враг с безразличием уничтожает Мариуполь, городские власти призвали весь цивилизованный мир проявить высшую степень консолидации, чтобы остановить зло.

"Ведь зло никогда не останавливается само. И если его не остановить в Украине сейчас, оно придет в каждый европейский дом", - отметили в городском совете.

Напомним

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов считает, что город уже разрушен на 80-90%.

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