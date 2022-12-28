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В Босфоре стабильно в очереди до сотни судов "зерновой инициативы": Мининфраструктуры говорит о затягивании инспекций россией

Киев • УНН

 • 430228 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры Украины заявляет, что из-за торможения со стороны россии с инспекциями в рамках "зерновой инициативы" в Босфоре держится очередь из 90 и более судов, пишет УНН.

Цитата

"Ключевым препятствием в работе «зернового коридора» остается торможение со стороны рф под разными предлогами инспекции судов в Босфоре. Это привело к стабильной очереди в 90+ судов, миллионным убыткам грузовладельцев, недоэкспорту минимум в 5-6 млн тонн в течение года", – сообщили в министерстве.

Детали

Как указано, по состоянию на 27 декабря в Босфоре инспекцию ожидают 96 судов, из которых 71 судно — на вход в порты, а 25 — уже загружено агропродукцией.

"Ежедневно происходит 6 из 10 запланированных инспекций. Кроме уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, которые не регламентируются документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету проверки. Из-за таких действий сокращается количество флота, который движется под погрузку украинской агропродукцией", - сообщили в Мининфраструктуры.

Там рассказали, что недавно порт Одессы отправил балкер BRAVE M  2с8 тыс. тонн зерна для африканской Ливии. А до этого он месяц ожидал инспекции в коридоре, чтобы зайти в порт под загрузку.

При этом, по данным министерства, с даты старта "инициативы", 1 августа, из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

“За 2 дня из портов Большой Одессы 11 судов экспортировали 422 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкер ALANDA STAR из 30,8 тыс. тонн пшеницы для Египта, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс. тонн масла для Индии", - указали в ведомстве.

Дополнение

Сирия в этом году в 20 раз увеличила импорт пшеницы из оккупированного рф Крыма.

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