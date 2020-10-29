В "Борисполе" женщину уличили в попытке ввезти 70 тыс. наркотических таблеток из Иордании
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Через пункт пропуска "Борисполь" женщина пыталась ввезти в Украину почти 70 000 таблеток наркотического действия. Будет проведена экспертиза препаратов и будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня, 29 октября, в пункте пропуска "Борисполь" женщина 1993 года рождения намеревалась ввезти в Украину почти 70 000 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество псевдоэфедрин. Наша соотечественница прибыла в аэропорт рейсом из Иордании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работниками таможни составлен протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля. По результатам экспертизы выявленных препаратов будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, большое количество таблеток психотропного действия обнаружили пограничники, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил на линии разграничения.