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В "Борисполе" женщину уличили в попытке ввезти 70 тыс. наркотических таблеток из Иордании

В "Борисполе" женщину уличили в попытке ввезти 70 тыс. наркотических таблеток из Иордании

Киев • УНН

 • 12914 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Через пункт пропуска "Борисполь" женщина пыталась ввезти в Украину почти 70 000 таблеток наркотического действия. Будет проведена экспертиза препаратов и будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня, 29 октября, в пункте пропуска "Борисполь" женщина 1993 года рождения намеревалась ввезти в Украину почти 70 000 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество псевдоэфедрин. Наша соотечественница прибыла в аэропорт рейсом из Иордании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работниками таможни составлен протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля. По результатам экспертизы выявленных препаратов будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, большое количество таблеток психотропного действия обнаружили пограничники, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил на линии разграничения.

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