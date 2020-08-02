На КПВВ "Станиця Луганська" у жінки виявили понад 700 пігулок психотропів

Так, учора, 1 серпня, в контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" прибула 49-річна громадянка України, яка прямувала з тимчасово окупованої території.

Під час здійснення контрольно-перевірочних заходів прикордонники Луганського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили препарати психотропної дії в кількості 740 таблеток.

"Порушницю разом зі "знахідкою" встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції. Прикордонники направили до компетентних правоохоронних органів повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)", - повідомили у пресслужбі.

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