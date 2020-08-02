На КПВВ "Станица Луганская" у женщины обнаружили более 700 таблеток психотропов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Большое количество таблеток психотропного действия обнаружили пограничники, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил на линии разграничения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, вчера, 1 августа, в контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыла 49-летняя гражданка Украины, которая направлялась со временно оккупированной территории.
При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили препараты психотропного действия в количестве 740 таблеток.
"Нарушительница вместе с "находкой" установленным порядком переданы сотрудникам Национальной полиции. Пограничники направили в компетентные правоохранительные органы сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)", - сообщили в пресс-службе.
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