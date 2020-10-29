У "Борисполі" жінку викрили на спробі ввезти 70 тис. наркотичних пігулок з Йорданії

“Сьогодні, 29 жовтня, в пункті пропуску "Бориспіль“ жінка 1993 року народження мала намір ввезти в Україну майже 70 тисяч пігулок, які містять сильнодіючу речовину псевдоефедрин. Наша співвітчизниця прибула в аеропорт рейсом з Йорданії”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівниками митниці складено протокол про порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. За результатами експертизи виявлених препаратів буде прийматись рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, велику кількість пігулок психотропної дії виявили прикордонники, які виконують завдання у складі Об’єднаних сил на лінії розмежування.