У "Борисполі" жінку викрили на спробі ввезти 70 тис. наркотичних пігулок з Йорданії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Через пункт пропуску “Бориспіль” жінка намагалася ввезти в Україну майже 70 тисяч таблеток наркотичної дії. Буде проведена експертиза препаратів та ухвалюватиметься рішення про внесення відомостей до ЄРДР. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
“Сьогодні, 29 жовтня, в пункті пропуску "Бориспіль“ жінка 1993 року народження мала намір ввезти в Україну майже 70 тисяч пігулок, які містять сильнодіючу речовину псевдоефедрин. Наша співвітчизниця прибула в аеропорт рейсом з Йорданії”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівниками митниці складено протокол про порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. За результатами експертизи виявлених препаратів буде прийматись рішення про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, велику кількість пігулок психотропної дії виявили прикордонники, які виконують завдання у складі Об’єднаних сил на лінії розмежування.