В Боливии арбитр умер после остановки сердца во время матча
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Боливии арбитр умер после остановки сердца во время матча. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Independent.
Так, 31-летний футбольный арбитр, который упал на поле во время матча между командами "Always Ready" и "Ориенте Петролеро", умер после того, как был доставлен в больницу.
Сообщается, что на 47-й минуте игры арбитр Виктор Уго Уртадо неожиданно остановился и упал на спину.
Мужчине пытались помочь медики на поле, а затем его отправили в больницу.
Врач клуба "Always Ready" Эрик Кошинер позже рассказал, что у рефери был один сердечный приступ на поле и еще один - по прибытии в больницу.
Уртадо, так и не приходя в сознание, скончался в больнице.
Отмечается, что матч проходил в Андах на муниципальном стадионе, высота которого составляет 3900 метров.
Напомним, чемпион мира и Европы Касильяс перенес сердечный приступ.
Как сообщал УНН, вратарь Касильяс не сможет вернуться в футбол после инфаркта.