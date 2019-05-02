Воротар Касільяс не зможе повернутися до футболу після інфаркту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Лікар-кардіолог Хуан Антоніо Корбалан прокоментував можливість продовження кар’єри воротаря “Порту” Ікера Касільяса після перенесеного сердечного приступу, повідомляє УНН з посиланням на AS.
Фахівець вважає, що легендарний воротар не зможе продовжити виступи у професійному футболі.
“Ви не можете грати в футбол з коронарним стентом, тим паче, якщо мова йде про воротаря. Ікер в кінцевому підсумку буде вести нормальне життя, але не буде займатися спортом на професійному рівні”, — зауважив Корбалан.
Відзначимо, раніше 37-річний голкіпер написав у Twitter, що його стан стабілізувався, і він відчуває себе нормально, а також подякував уболівальникам за їхню підтримку.
Як повідомляв УНН, вчора Касільяс переніс серцевий напад на тренуванні ФК “Порту”.